Ancora niente messa, i vescovi protestano, divisioni nel Governo, che nella notte “apre” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il nuovo decreto annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la cosiddetta “Fase 2” non contempla la partecipazione alla messa e questo ha fatto irritare i vescovi italiani che in serata hanno pubblicato un comunicato stampa. La conferenza episcopale italiana fa riferimento a “settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare … L'articolo Ancora niente messa, i vescovi protestano, divisioni nel Governo, che nella notte “apre” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Fase due dal 4 maggio - Conte : «Niente spostamenti fra le regioni - ancora distanziamento sociale»

Niente beach volley - il bagno a mare ancora in dubbio : che estate sarà?

Conte: "Allenamenti sport individuali dal 4 maggio, a squadre dal 18. Bar e ristoranti aperti dall'1 giugno"

Il premier sulla fase 2: “Dal 4 maggio via libera ai funerali ma non alle messe. Negozi riaperti dal 18, a scuola si torna a settembre” ...

