Anch’io come tutti ho il mio tallone d’Achille | però sono i tendini

#disabilità / Oggi vi racconto di quando ho smesso di camminare sulle punte per poi capire che con i talloni poggiati per terra potevo ancora avere il diritto di sognare

