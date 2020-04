Anche ai musulmani, in pieno Ramadan, sia garantito il diritto di culto (Di lunedì 27 aprile 2020) Il 4 maggio inizia la fase due, riapriranno le attività economiche non essenziali ma restano vigenti le limitazioni previste per i luoghi di culto, mai chiusi ma di fatto non frequentabili dai fedeli. La Conferenza Episcopale italiana ha fatto sentire forte la sua voce e forse qualcosa cambierà, ma i musulmani che hanno iniziato il Ramadan senza moschee non sono stati né consultati ne menzionati nei discorsi del presidente del Consiglio.I luoghi di preghiera dei 2,5 milioni di musulmani italiani nella maggior parte dei casi hanno chiuso prima che venissero chiusi pubblici esercizi che prevedono assembramento di persone come lo sono bar e ristoranti ad esempio.In realtà ad oggi i luoghi di culto non sono mai stati esplicitamente chiusi dai vari Dpcm, decreti e ordinanze varie emesse dal governo, di fatto però sono stati vietati gli assembramenti e ci ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 aprile 2020) Il 4 maggio inizia la fase due, riapriranno le attività economiche non essenziali ma restano vigenti le limitazioni previste per i luoghi di, mai chiusi ma di fatto non frequentabili dai fedeli. La Conferenza Episcopale italiana ha fatto sentire forte la sua voce e forse qualcosa cambierà, ma iche hanno iniziato ilsenza moschee non sono stati né consultati ne menzionati nei discorsi del presidente del Consiglio.I luoghi di preghiera dei 2,5 milioni diitaliani nella maggior parte dei casi hanno chiuso prima che venissero chiusi pubblici esercizi che prevedono assembramento di persone come lo sono bar e ristoranti ad esempio.In realtà ad oggi i luoghi dinon sono mai stati esplicitamente chiusi dai vari Dpcm, decreti e ordinanze varie emesse dal governo, di fatto però sono stati vietati gli assembramenti e ci ...

Coro di proteste per le norme dell'ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, Conte, per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia. Insorge la Cei che accusa ...

Montano polemica e malcontento tra i vertici religiosi per l'esclusione, del Decreto Conte sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus, della possibilità di tornare nei luoghi di culto per la celebrazione ...

