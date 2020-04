«Amici Speciali» | il nuovo show di Canale 5 per «un domani migliore»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può. Noi di Amici, lo facciamo con la danza e con il canto». È così che recita il promo di Amici Speciali – Con TIM insieme per l’Italia, il nuovo show di Maria De Filippi che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a maggio e che, a giudicare dalla premessa, sarà un vero e proprio spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo servendoci di tutti i mezzi di cui disponiamo. Non per ultimo, la facoltà di regalare un sorriso a tutti gli spettatori che sono radunati davanti alla tv e che hanno un disperato bisogno di leggerezza. Il programma, che in origine si sarebbe dovuto chiamare Amici All Star e che prevedeva una gara tra gli ex allievi della scuola, è stato completamente ripensato per l’emergenza Covid-19. https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1253963043320578048