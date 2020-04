Amianto | pericolosi pannelli di eternit all’interno del Parco Nazionale Alta Murgia

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Oggi è la Giornata mondiale delle vittime dell’, per il quale ancora oggi in Italia muoiono 6.000 persone all’anno e molte altre migliaia si ammalano. Una situazione pericolosa si registra anche all’interno del, tra Santeramo in Colle edmura, come segnala un affezionato lettore di MeteoWeb, appassionato di natura e meteorologia:diall’interno del. “Da diversi anni sia con servizi giornalistici sul Periodico Partecipare e sia con video sul canale YouTube ho chiesto la rimozione e la bonifica dei siti interessati. Nulla è stato fatto né dall’Entené dai Comuni interessati. La situazione non era mutata nemmeno alla data del 16 aprile scorso quando organi di vigilanza deldellaprovvedevano a contravvenzionarmi per inosservanza ...