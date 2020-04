American Horror Story 10 | Ryan Murphy anticipa il ritorno di Rubber Man

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 27 aprile 2020)10 ci saràMan ma chi si metterà la tuta in lattice?continua a stuzzicare i suoi fan anche in questo periodo di quarantena forzata dal Coronavirus. E così mentre ancora non sa quando potrà iniziare a girare la decima stagione didi FX (e con Hollywood in arrivo su Netlfix il 1 maggio),a sorpresa ildi un inquietante personaggio e come al solito lo fa attraverso Instagram. Visualizza questo post su Instagram Coming soon… Un post condiviso da(@mrrp) in data: 26 Apr 2020 alle ore 1:13 PDT Solo la foto delMan – L’uomo di Gomma, accompagnata dalla scritta “coming soon” ha già fatto partire tutte le teorie e le speculazioni possibili immaginabili.Man è ...