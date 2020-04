“Amadeus è fuori di testa…” | la pesante accusa ironica da parte del caro collega FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 aprile 2020) Rosario Fiorello ironico sulAmadeus Nonostante il periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19, negli ultimi giorni non si parla altro che della 71esima edizione del Festival di Sanremo. A quanto pare per il secondo anno consecutivo la kermesse canora verrà affidata ad Amadeus. Quindi, quest’ultimo condurrà e sarà di nuovo il direttore artistico. Ma il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha un grande desiderio, portare Rosario Fiorello e Jovanotti sul palco dell’Ariston per presentarlo a tre. E a proposito di questo, lo showman siciliano attraverso il suo profilo Twitter ha tuonato: “L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo”. (Continua dopo la) Rosario Fiorello a Sanremo 2021?Amadeus e Fiorello insieme al Festival di Sanremo 2021? Ma lo sfogo di Rosario Fiorello sul noto social network non ...