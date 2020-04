Altre epidemie in agguato… L' Oms lancia un nuovo allarme

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 27 aprile 2020) Valentina Dardari Possibili focolai di malattie potenzialmente letali come morbillo e poliomielite. Nel mondo più di 13 milioni di bambini non vengono immunizzati Non è solo il coronavirus a preoccupare, adesso ci si mette anche il timore chegravi malattie possano creare focolai. A dare l’è stato oggi in conferenza stampa a Ginevra Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. Il rischio è di, peggiori del coronavirus "Quando la copertura vaccinale diminuisce,sono in agguato con possibili focolai di malattie potenzialmente letali come morbillo e poliomielite" ha spiegato. Ha inoltre sottolineato che annualmente sono 116 i milioni di neonati nel mondo che vengono vaccinati. Questo numero equivale all’86% del totale. ...