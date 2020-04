Allerta Meteo Lazio: da domattina piogge e rovesci per 12 ore (Di lunedì 27 aprile 2020) Allerta Meteo per domattina nel Lazio. La protezione civile regionale spiega in una nota che “il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi il documento “Previsione Sinottica e QPF” che riporta una previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta-Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica con validità dalla mattina di domani, martedì 28 aprile e per le successive 12 ore su Bacini costieri nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’Allertamento del ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo - altre 48 ore di maltempo al Sud mentre torna a splendere il sole al Centro/Nord

