Allentare e cautela le parole chiave

Dunque, è confermato: la tanto attesa fase 2 inizia il 4 maggio, primo step di un allentamento delle restrizioni per le persone e per il mondo produttivo. Ma, attenzione: non è il «liberi tutti». La tutela della salute va ancora salvaguardata, giorno per giorno, per sé e per gli altri, e resta in cima all'agenda. Il premier Conte, nella conferenza stampa di ieri sera (ormai un appuntamento fisso), è stato chiaro e lo ha ripetuto più volte. Inizia la fase di convivenza con il coronavirus, che non ha smesso di essere un nemico insidioso: questi mesi hanno dimostrato che si può contenerne l'offensiva, ma la battaglia non è vinta.

Dunque, è confermato: la tanto attesa fase 2 inizia il 4 maggio, primo step di un allentamento delle restrizioni per le persone e per il mondo produttivo. Ma, attenzione: non è il «liberi tutti». La t ...

UK, Johnson: "Presto per allentare, il secondo picco potrebbe essere disastroso"

Il premier britannico Boris Johnson, tornato pienamente operativo, sceglie la strada della cautela: "Mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo ...

UK, Johnson: "Presto per allentare, il secondo picco potrebbe essere disastroso"

Il premier britannico Boris Johnson, tornato pienamente operativo, sceglie la strada della cautela: "Mi rifiuto di buttare via il sacrificio del popolo ...