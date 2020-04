“Alle imprese liquidità per 50 mld. Rischio tassi insolvenza oltre 10%”, informa Bankitalia in audizione (Di lunedì 27 aprile 2020) Causa l’emergenza coronavirus ed il conseguente disastro economico, le misure intraprese dal governo riguardo all’accesso al credito, così come gli adempimenti fiscali, sono stati oggetto dell’audizione che stamane ha visto il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, riferire alle commissioni riunite Finanze e Attività produttive. “I tassi d’insolvenza rischiano di superare il 10%” “Gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi potranno essere significativi – ha esordito Balassone – I tassi di insolvenza potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10%, risentendo dell’ampliamento della platea dei beneficiari, delle più elevate percentuali di copertura e dell’assenza di previsioni che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 aprile 2020) Causa l’emergenza coronavirus ed il conseguente disastro economico, le misure intraprese dal governo riguardo all’accesso al credito, così come gli adempimenti fiscali, sono stati oggetto dell’audizione che stamane ha visto il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, riferire alle commissioni riunite Finanze e Attività produttive. “Id’rischiano di superare il 10%” “Gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi potranno essere significativi – ha esordito Balassone – Idipotrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10%, risentendo dell’ampliamento della platea dei beneficiari, delle più elevate percentuali di copertura e dell’assenza di previsioni che ...

gualtierieurope : Dalla situazione dei conti pubblici alla trattativa in Europa per i #RecoveryFund, dallo stop alle clausole IVA fin… - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Su ripresa Italia governo non si tirerà indietro. Ripresa con sostegno poderoso alle imprese. Serve… - ItaliaViva : Bisogna fare di tutto per spingere il governo a dare liquidità innanzitutto alle piccole imprese ed agli artigiani.… - RenzoCianchetti : Liquidità alle imprese, cosa doveva fare il governo - starzdusk : Quelli hanno talmente tanti miliardi che gli escono dal culo da potersi permettere tamponi, laboratori, degenze pri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Alle imprese Coronavirus: da domani aziende strategiche e filiere ingrosso, edilizia, manifatturiero Affaritaliani.it