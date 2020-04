All’aeroporto di Milano Malpensa sequestrati 150 kg di droga assortita nascosta tra la frutta. (Di martedì 28 aprile 2020) 150 kg di droga divisa tra khat, marijuana, ecstasy e ayahuasca (la droga degli sciamani). E’ questo il sequestro della guarda di finanza fatto all’aeroporto di Malpensa, dove i cani dell’unità cinofila hanno individuato tra dei carichi di frutta i vari stupefacenti. La droga, proveniente da tutto il mondo (Etiopia, Stati Uniti, Spagna, Perù) è stata nascosta tra carichi di frutta e merci varie a causa della mancata possibilità di viaggiare, per via del lockdown, dei corrieri ovulatori. La procura di Busto Arsizio ha richiesto l’arresto di uno dei destinatari di queste merci residente a Pavia. L'articolo All’aeroporto di Milano Malpensa sequestrati 150 kg di droga assortita nascosta tra la frutta. proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 aprile 2020) 150 kg didivisa tra khat, marijuana, ecstasy e ayahuasca (ladegli sciamani). E’ questo il sequestro della guarda di finanza fatto all’aeroporto di, dove i cani dell’unità cinofila hanno individuato tra dei carichi di frutta i vari stupefacenti. La, proveniente da tutto il mondo (Etiopia, Stati Uniti, Spagna, Perù) è statatra carichi di frutta e merci varie a causa della mancata possibilità di viaggiare, per via del lockdown, dei corrieri ovulatori. La procura di Busto Arsizio ha richiesto l’arresto di uno dei destinatari di queste merci residente a Pavia. L'articolo All’aeroporto di150 kg ditra la frutta. proviene da Italia Sera.

italiaserait : All’aeroporto di Milano Malpensa sequestrati 150 kg di droga assortita nascosta tra la frutta.… - TizianaCasarini : @samish80 Qui era a Milano. In tante eravamo andate all’aeroporto ad accoglierlo e lo abbiamo visto così, sereno e… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: È arrivato questa notte all'aeroporto di Milano Malpensa un nuovo carico di oltre tre tonnellate di aiuti sanitari dal #… - CarmeloRossoner : @SsantiagoF13 Fra poco all'aeroporto di Milano scrivono Berlino 3 (2 è Atene). - CappellaLinate : Buon #25aprile a tutti! ???? Happy #LiberationDay (Italy) to all! #Airport #Aeroporto #Milano #Milan #Linate… -

Ultime Notizie dalla rete : All’aeroporto Milano Tutti a terra: il video del «parcheggio» di aerei più grande del mondo Corriere della Sera