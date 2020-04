Alessandro Cecchi Paone punta il dito contro Antonella Elia (Di lunedì 27 aprile 2020) Negli scorsi giorni Alessandro Cecchi Paone che cura una rubrica di posta sul settimanale ‘Nuovo Tv’, ha avuto l’opportunità di rispondere ad un telespettatore della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, piuttosto infastidito dall’atteggiamento di Antonella Elia che, all’interno della casa, in appena tre mesi, ha litigato, tra gli altri, con Licia Nunez, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese e Teresanna Pugliese. Ecco le parole del giornalista sull’ex gieffina Antonella Elia: “Mi auguro che sparisca dagli schermi per un bel pezzo visto che dentro la Casa ha fatto una pessima figura, mostrando un lato di sé che non immaginavo. È lunatica, scontrosa, aggressiva”. Oltre al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la showgirl ha preso parte anche a due edizioni de ... Leggi su people24.myblog Antonella Elia "guastatrice in tutti i reality" per Alessandro Cecchi Paone

