Alerion | ok azionisti a bilancio | dividendo | nuovo CdA e buy back

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea deglidiClean Power ha esaminato ilconsolidato al 31 dicembre 2019 ed approvato ildi esercizio diClean Power. I soci hanno, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di undi Euro 0,2 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie), per un ammontare complessivo di circa Euro 10 milioni. Ilsarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2020 con stacco della cedola n. 9 in data 22 giugno 2019, record date 23 giugno 2019. L’Assemblea in sede ordinaria ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2020-2022, composto da 10 membri, nelle persone di Josef Gostner, Georg Vaja, Patrick Pircher, Elmar Zwick, Stefano D’Apolito, Nadia Dapoz, Giorgia Daprà, Elisabetta Salvani, Germana Cassar e ...