Alberico Lemme e il coronavirus | “Ecco cosa mi ha fatto il Covid” Il discusso farmacista

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ha finito la quarantena e ora è un uomo “libero”.è felice di aver superato un momento difficile della sua vita. E ha deciso di raccontare tutto a Live – Non è la D’Urso. Per lui ilè stato un vero incubo e ha deciso di condividere la sua esperienza con il pubblico: “Sono salvato e miracolato. Do un messaggio di speranza, mi sono aiutato con la preghiera. Ringrazio tutti. Il mio incubo è iniziato il 3 marzo e finito a metà aprile. Ho perso tanti chili, non ho mai smesso di lavorare senza infettare nessuno”.è un noto personaggio della tv, spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso.è famoso per non essere proprio un “diplomatico”: più volte le sue parole hanno scatenato accese discussioni proprio nelle trasmissioni della ...