Al via sollevamento dell’ultima campata del nuovo ponte di Genova (Di lunedì 27 aprile 2020) Un simbolo di speranza e rinascita. A Genova dovrebbero concludersi domani le operazioni di sollevamento dell'ultima campata del nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi crollato il 14 agosto del 2018 causando 43 morti. Ad essere sollevato l'impalcato tra le pile 11 e 12, che andrà così a completare i 1.067 metri complessivi della struttura, a soli 10 mesi dal getto della prima fondazione. La campata sarà issata a circa 5 metri all'ora dagli strand jack installati sulle pile. Grandi opere di qualità realizzate a tempi record e in sicurezza: è quello che dimostra l'esperienza del nuovo ponte di Genova, ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato Salini Impregilo (Webuild), che insieme a Fincantieri, ha realizzato la struttura. Leggi su ilfogliettone Sollevamento pesi : Campionati Europei Senior di Mosca rinviati ufficialmente a data da destinarsi (Di lunedì 27 aprile 2020) Un simbolo di speranza e rinascita. Adovrebbero concludersi domani le operazioni didell'ultimadelviadotto autostradale sul torrente Polcevera, che sostituirà ilMorandi crollato il 14 agosto del 2018 causando 43 morti. Ad essere sollevato l'impalcato tra le pile 11 e 12, che andrà così a completare i 1.067 metri complessivi della struttura, a soli 10 mesi dal getto della prima fondazione. Lasarà issata a circa 5 metri all'ora dagli strand jack installati sulle pile. Grandi opere di qualità realizzate a tempi record e in sicurezza: è quello che dimostra l'esperienza deldi, ha detto Pietro Salini, Amministratore Delegato Salini Impregilo (Webuild), che insieme a Fincantieri, ha realizzato la struttura.

villaalbe : Nuovo ponte di Genova, in corso le operazioni di varo dell’ultima campata - Majden3 : RT @Virus1979C: (grazie a tutti e in particolare a @DaniloToninelli) Genova, gli ultimi 44 metri del nuovo ponte. iniziato il sollevamento,… - LucianoLibero : RT @MarceVann: Comunque @DaniloToninelli ha qualcosa da dirvi riguardo il nuovo ponte di Genova, a cui oggi viene dato il via alla manovra… - Ichnos1973 : RT @MarceVann: Comunque @DaniloToninelli ha qualcosa da dirvi riguardo il nuovo ponte di Genova, a cui oggi viene dato il via alla manovra… - fatuciuccio : Nuovo ponte di Genova, iniziate le operazioni di varo dell’ultima campata -

Ultime Notizie dalla rete : via sollevamento Al via sollevamento dell'ultima campata del nuovo ponte di Genova askanews Nuovo ponte, parte il conto per l'ultima campata. Piano: «Giornata importante, ma non di festa»

Mancano ormai solo 44 metri al completamento del tracciato: la manovra inizia lunedì pomeriggio e si conclude martedì mattina. Renzo Piano da Fazio: «Si celebra un lavoro collettivo» ...

Al via sollevamento dell'ultima campata del nuovo ponte di Genova

Genova, 27 apr. (askanews) - Un simbolo di speranza e rinascita. A Genova dovrebbero concludersi domani le operazioni di sollevamento ...

Mancano ormai solo 44 metri al completamento del tracciato: la manovra inizia lunedì pomeriggio e si conclude martedì mattina. Renzo Piano da Fazio: «Si celebra un lavoro collettivo» ...Genova, 27 apr. (askanews) - Un simbolo di speranza e rinascita. A Genova dovrebbero concludersi domani le operazioni di sollevamento ...