AIA | Nicchi | “bisogna prendere delle decisioni | senza paura”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tornare in campo o no? E’ quello che si chiedono i tifosi sulla ripresa della stagione e dei campionati. Marcello, presidente dell’AIA, in una intervista rilasciata a ‘Radio Rai’ ha parlato della decisione del Governo di far slittare al 18 maggio l’inizio degli allenamenti. “Si riparte? Al momento dico 50 e 50. Si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi euna decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato e se ce lo possiamo permettere, e allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità. Chi devele, le prenda,paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”. Coronavirus, la decisione del difensore: “non gioco più, la salute è ...