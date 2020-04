Agente travolto e ucciso a Napoli | l’accusa per i banditi ora è omicidio volontario

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la morte di Pasquale Apicella, l’scelto di 37 anni deceduto anello scontro tra la sua volante e l’audi di 4 rapinatori, i pm dihanno cambiato il capo di imputazione di due arrestati un 27enne e un 40enne serbocroati residenti nel campo rom di Giugliano: dovranno rispondere di, e non più preterintenzionale, tentata rapina, e non più tentato furto, dato che la loro auto ha sfondato una vetrina della banca, e ricettazione. Per gli altri due rom, la pozione è ancora al vaglio della magistratura L'articolo, l’accusa per iora èproviene da Anteprima24.it.