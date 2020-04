(Di lunedì 27 aprile 2020) Miguel Alfaro è uno dei rappresentanti della You First Sports, l'agenzia che si occupa di curare gli interessi di tanti calciatori, tra cuiRuiz e Luis Alberto.

tuttonapoli : Ag. Fabian: 'Normale sia nel radar di top club, ma se arriva offerta lo riferiamo al Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Normale

Oggi in diretta su Instagram con Calciomercato.com è intervenuto Fabiano Santacroce, difensore ex Napoli (tra le tante) ed attualmente alla Virtus Verona.Ci sarà un nuovo inizio, come il dopoguerra— così Fabiano Fabiani al Corriere — ho fiducia che il Paese riesca a riprendersi come allora». Fabiano Fabiani è stato uno dei testimoni e dei protagonisti ...