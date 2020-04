Aeroporto Malpensa | GdF sequestra 150 chili di droga in area cargo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) –ta dalla Guardia di Finanza dell’di Milano150 Kg didestinata al mercato italiano. La scoperta della partita di stupefacenti ha bloccato l’importazione illegale interrompendo un traffico internazionale di sostanze illecite organizzato per via aerea avvenuta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Determinanti per l’operazione la collaborazione di unità cinofile con i cani che hanno “fiutato” tra le migliaia di pacchi in arrivo in attesa di smistamento. Arrestato un italiano di Pavia subito processato per direttissima dalla magistratura di Busto Arsizio, competente per territorio. Tra le spedizioni in transito, la Guardia di Finanza – attraverso un’attivita` di monitoraggio dei flussi postali ed espressi rafforzata in questa fase di emergenza coronavirus ...