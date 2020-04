Addio a Nicola Caracciolo | il cordoglio di Italia Nostra Caserta

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoal giornalista e storico, ambientalista sempre in prima linea e autore di programmi per la Rai di alta divulgazione sulla seconda guerra mondiale, la Shoah e la Repubblica di Salò. Aveva 88 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da, di cui era presidente onorario. E’ morto nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da circa una settimana, dopo che le sue condizioni si erano aggravate.Maria Rosaria Iacono, presidente disezione di“A. Franzese”, lo ricorda così: “Sempre serissimo e intransigente nella difesa della costa toscana nel portare avanti le battaglie storiche didai parchi ai centri storici alla pianificazione, ha saputo, nelle varie cariche all’interno dell’Associazione, ...

