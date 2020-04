Accostato al Napoli | anche il Milan pensa a Jovic Ma la priorità è un' altra

sscalcionapoli1 : Zenit, Kokorin accostato al Napoli: “Ho il contratto in scadenza e penso a un futuro in Italia”… - news24_napoli : Zenit, Kokorin accostato al Napoli: "Ho il contratto in scadenza e… - PSG24hours : RT @calciomercatoit: ??Svolta #Cavani: accostato a #Milan e #Napoli, ora pensa al rinnovo col #Psg ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??Svolta #Cavani: accostato a #Milan e #Napoli, ora pensa al rinnovo col #Psg ??#CMITmercato - CampoRaffaele : In questi ultimi giorni, Arkadiusz #Milik - bomber del #Napoli - è accostato con insistenza alla #Juventus. Ho avu… -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Zenit, Kokorin accostato al Napoli: "Ho il contratto in scadenza e penso a un futuro in Italia" CalcioNapoli24 Kiss Kiss - Kean, nessun riscontro: è un altro il primo obiettivo per l'attacco

Negli ultimi giorni è stato accostato il nome di Moise Kean al Napoli, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli non arrivano riscontri dal club.

Juve-Icardi, i rumor dell'entourage: segnali chiari da Wanda Nara

Elio Letterio Pino, membro dell'entourage dell'ex capitano dell'Inter e assistente di Wanda Nara, in una intervista a Radio Kiss Kiss ha parlato del futuro del giocatore, mettendo in pole position una ...

