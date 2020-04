270 viaggi in Italia | l' iniziativa benefica per rilanciare il turismo

cristinapasin : Un piccolo gesto di aiuto, sognando i prossimi viaggi nel nostro Paese meraviglioso ????: dona a @emergency_ong per l… - francy_0207 : I #libri e i #viaggi ci fanno sognare e conoscere, ma anche renderci partecipi di un dono. 'Destinazione Italia. 27… - miraggio_viaggi : RT @dilettacaponi: #travelbloggerperlitalia: una splendida iniziativa per sostenere @emergency_ong nella lotta al #COVID19. Tutto il ricava… -

I Travel Blogger per l’Italia lanciano una raccolta fondi a sostegno di EMERGENCY per supportare la onlus impegnata nell’emergenza COVID-19. I donatori riceveranno “Destinazione Italia. 270+ idee per ...270+ idee per un viaggio lungo lo stivale”, una guida completa ed inedita dell’Italia, scritta in esclusiva dai blogger aderenti al progetto e pubblicata in formato ebook. Oltre 700 pagine per un ...