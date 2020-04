Volley, taglio degli stipendi: salta l’accordo tra giocatori e Leghe. Piano europeo da 11,5 milioni (Di domenica 26 aprile 2020) Non c’è accordo sul taglio degli stipendi ai pallavolisti. La trattativa tra le giocatrici e la Lega femminile era già saltata qualcuno giorno fa, quella maschile è naufragata ieri come ha riportato la Gazzetta dello Sport. Il tavolo comune è sfumato, resta una distanza tra Lega/Società e i giocatori: l’incontro tra l’amministratore delegato Massimo Righi, i legali, i procuratori e i rappresentati dei giocatori (Dragan Travica, capitano di Padova, e Daniele Sottile, capitano di Cisterna) ha dato una fumata nera: le società puntavano a un taglio del 30% degli ingaggi, gli atleti miravano invece al 20% più un 5% da spalmare nella prossima stagione ma soltanto sopra il minimo di 20000 euro annui per la SuperLega. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma, come anticipa la rosea, domani il tutto dovrebbe essere messo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 aprile 2020) Non c’è accordo sulai pallavolisti. La trattativa tra le giocatrici e la Lega femminile era giàta qualcuno giorno fa, quella maschile è naufragata ieri come ha riportato la Gazzetta dello Sport. Il tavolo comune è sfumato, resta una distanza tra Lega/Società e i: l’incontro tra l’amministratore delegato Massimo Righi, i legali, i procuratori e i rappresentati dei(Dragan Travica, capitano di Padova, e Daniele Sottile, capitano di Cisterna) ha dato una fumata nera: le società puntavano a undel 30%ingaggi, gli atleti miravano invece al 20% più un 5% da spalmare nella prossima stagione ma soltanto sopra il minimo di 20000 euro annui per la SuperLega. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma, come anticipa la rosea, domani il tutto dovrebbe essere messo ...

OA_Sport : Volley, taglio degli stipendi: salta l’accordo tra giocatori e Leghe. Piano europeo da 11,5 milioni - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: Taglio stipendi, il no dei procuratori è definitivo: “Tratteremo direttamente con i club'. Incredulità dell'Associazion… - Sport_Mediaset : Taglio stipendi, il no dei procuratori è definitivo: “Tratteremo direttamente con i club'. Incredulità dell'Associa… - yellowbluepride : Arriva nel 2011 come fenomeno del volley mondiale, firma 3 anni e se ne va per soldi dopo il primo, in cui fa cagar… - m_tesauro : #ModenaVolley, taglio dei compensi: '#Zaytsev farà di tutto per restare' - #Pallavolo - ANSA - Quale sacrificio!… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley taglio Taglio stipendi | Nella pallavolo è in arrivo l'accordo? Metropolitan Magazine Italia Il progetto Pantera si rafforza entrando nel Volley Art assieme al Bisonte Firenze

Volley, GS Rinascita Volley, che hanno fuso nel 2016 le loro energie logistiche ed ... "Una conseguenza per tutte le società - prosegue nel disaminare l'attuale situazione Roberto Arfavelli - riguarda ...

Anche la Cev si adegua: cancellate tutte le coppe europee

È oggi il giorno decisivo nella trattativa tra Lega Volley e giocatori per quel che riguarda il taglio di stipendi relativi alla stagione sospesa e di fatto annullata per il coronavirus. Le parti ...

Volley, GS Rinascita Volley, che hanno fuso nel 2016 le loro energie logistiche ed ... "Una conseguenza per tutte le società - prosegue nel disaminare l'attuale situazione Roberto Arfavelli - riguarda ...È oggi il giorno decisivo nella trattativa tra Lega Volley e giocatori per quel che riguarda il taglio di stipendi relativi alla stagione sospesa e di fatto annullata per il coronavirus. Le parti ...