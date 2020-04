Vazquez Lazio, l’agente: «Tante squadre interessate» (Di domenica 26 aprile 2020) Il trequartista argentino Vazquez potrebbe lasciare il Siviglia: «Tante squadre interessate». C’è anche la Lazio Franco Vazquez potrebbe lasciare il Siviglia. Parole dell’agente del trequartista argentino, seguito anche dalla Lazio: «Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Ora dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa. C’è un colloquio previsto, però con la quarantena tutto si è fermato. Interesse di altre squadre? Certo, ci sono sempre squadre che chiedono. Lo hanno fatto l’estate scorsa, lo hanno fatto a gennaio. Franco è contento a Siviglia e a tutti coloro che hanno chiesto gli abbiamo risposto la stessa cosa, che questo non è il momento di parlare». «Mi sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia. Ritorno in Argentina? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 aprile 2020) Il trequartista argentinopotrebbe lasciare il Siviglia: «». C’è anche laFrancopotrebbe lasciare il Siviglia. Parole dell’agente del trequartista argentino, seguito anche dalla: «Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Ora dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa. C’è un colloquio previsto, però con la quarantena tutto si è fermato. Interesse di altre? Certo, ci sono sempreche chiedono. Lo hanno fatto l’estate scorsa, lo hanno fatto a gennaio. Franco è contento a Siviglia e a tutti coloro che hanno chiesto gli abbiamo risposto la stessa cosa, che questo non è il momento di parlare». «Mi sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia. Ritorno in Argentina? ...

LazionewsEu : Parla l'agente del trequartista argentino - - #Lazio #Vazquez #Siviglia #calciomercato #lazionews… - ILOVEPACALCIO : #Perinetti: «Serve chiarezza per la ripartenza del campionato. #Vazquez alla #Lazio? Sarebbe…» - Ilovepalermocalcio - alaimotmw : #Perinetti a #TMW: “Il 4 maggio sia segnale di ripresa. Ci sarà paura, ma il movimento deve ripartire. #Mercato da… - Fantacalcio : Calciomercato, dalla Spagna: non solo Lazio, altri due club di A su Franco Vazquez - notiziasportiva : Franco Vazquez pensa ad un ritorno in #SerieA: per il 'Mudo' si sono fatti avanti tre club che potrebbero riportarl… -