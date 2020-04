Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva incarcerata, ecco il motivo (Di domenica 26 aprile 2020) La nuova dark lady di Acacias 38 Genoveva finirà in carcere. In un litigio con Rosina la ferirà e le forze dell’ordine l’arresteranno. La Rubio verrà colpita al braccio con una bottiglia lanciata dalla finestra dalla Salmeron. Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva finirà in prigione Mentre Rosa e Adolfo si baceranno senza paura e con passione, Genoveva Salmeron sarà fonte di malumore per le signore di Acacias 38. Vedremo a breve tutto su Canale 5, gli episodi di cui tratteremo infatti sono stati trasmessi, circa un anno fa in Spagna. Tornando alla moglie di Samuel, ella verrà arrestata dal commissario Mendez per aver ferito con una bottiglia Rosina Rubio. Come sarà accaduto? Le anticipazioni sui nuovi appuntamenti di Una Vita svelano che la presenza di Genoveva ad Acacias 38 susciterà l’antipatia delle ... Leggi su pianetadonne.blog Francesca Romana Ceci - moglie Andrea Vianello/ "Una vita piena di difficoltà"

