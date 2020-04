(Di domenica 26 aprile 2020) Se li scarcerano i mafiosi sono loro. E’ la durissima accusa che circola sul weblo speudo-indulto concesso “causa covid-19”. Che ha portato alla scarcerazione di pericolosi boss condannati a decenni di carcere. Selaperché li? Un, in particolare, sulla pagina Facebok “i traditori della patria”, elenca i casi che stridono con le campagne antideclamate daie dal Pd. Sottotitolo del filmato: “-Pd-Italia Viva hanno detto di esserela: fake”. Il filmato si apre con una solenne dichiarazione solenne di Nicola Morra che pretende una pena esemplare che chi si candida con il favore dei voti mafiosi. Sullo sfondo la foto del primo boss scarcerato Interizione a vita e perpetuia dei pubblci uffici Vincenzo Iannazzo, condannato a 14 anni e 6 mesi libero ...

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Un video inchioda 5Stelle, Pd e Renzi. “Se siete contro la mafia, perché scarcerate i boss? (video) - SecolodItalia1 : Un video inchioda 5Stelle, Pd e Renzi. “Se siete contro la mafia, perché scarcerate i boss? (video)… - Bukaniere : Già il montaggio video della cerimonia di un matrimonio è qualcosa di atroce... Ma Premiere che si inchioda al 'sal… - lesbruch1 : RT @AnnalisaChirico: Rebecca, 14 anni, una malattia rara che la inchioda distesa su un letto, attende una data per recarsi a Friburgo e ric… - HMannione : RT @AnnalisaChirico: Rebecca, 14 anni, una malattia rara che la inchioda distesa su un letto, attende una data per recarsi a Friburgo e ric… -

Ultime Notizie dalla rete : video inchioda

La Sicilia

Ligabue è pittore, è artista che inchioda con il colore e arriva all’anima ... Dall’Acqua hanno messo insieme in questa performance un magnifico ritratto del grande espressionista di cui vi riporto ...Chiaramente le mascherine non sono mai arrivate alle infermiere. Striscia fa riavere i soldi indietro alle infermiere e spiega le varianti di questa truffa Come si evince dal video, ( visibile ...