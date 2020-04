Un documento firmato da 17 medici di Serie A riaccende le polemiche sugli allenamenti (Di domenica 26 aprile 2020) Sul Corriere dello Sport un documento inviato una settimana fa alla Figc da 17 medici sociali dei 20 club di Serie A (tranne quelli di Juve, Lazio e Genoa). E’ stato reso pubblico soltanto ieri ed ha riaperto la polemica sulla ripresa degli allenamenti. Nel documento i medici indicano le loro osservazioni al protocollo della Figc. Osservazioni in realtà già recepite dal gruppo di lavoro della Commissione Federale e già anche sottoposte al ministro Spadafora. “In Federcalcio non mancano dunque coloro che parlano di strumentalizzazione. Dopo il segnale di unità dato martedì dalla Lega nell’assemblea, c’è il sospetto che qualcuno abbia voluto far uscire il documento per sottolineare, davanti all’opinione pubblica, che il calcio resta spaccato al suo interno“. Il quotidiano sportivo racconta le osservazioni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 aprile 2020) Sul Corriere dello Sport uninviato una settimana fa alla Figc da 17sociali dei 20 club diA (tranne quelli di Juve, Lazio e Genoa). E’ stato reso pubblico soltanto ieri ed ha riaperto la polemica sulla ripresa degli. Nelindicano le loro osservazioni al protocollo della Figc. Osservazioni in realtà già recepite dal gruppo di lavoro della Commissione Federale e già anche sottoposte al ministro Spadafora. “In Federcalcio non mancano dunque coloro che parlano di strumentalizzazione. Dopo il segnale di unità dato martedì dalla Lega nell’assemblea, c’è il sospetto che qualcuno abbia voluto far uscire ilper sottolineare, davanti all’opinione pubblica, che il calcio resta spaccato al suo interno“. Il quotidiano sportivo racconta le osservazioni ...

L'atto di investitura imperiale fa ricca la biblioteca tecnologica

DOMODOSSOLA (VCO). Non solo pergamene, mappe e libri, ma anche un atto di investitura imperiale firmato il 26 aprile 1210. E’ una raccolta di documenti che ripercorrono la storia della val d’Ossola ...

Dieci punti per far ripartire il Paese, Anci si rivolge a Conte

In merito il sindaco ha commentato: “Ripartire con certezze in sicurezza , questo il titolo del documento Anci firmato dai Sindaci comuni capoluogo e di città metropolitane che anch’io sostengo con ...

