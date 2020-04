Tyler Rake, il film Netflix criticato per quel "filtro giallo in Bangladesh" (Di domenica 26 aprile 2020) Molti utenti di Netflix hanno notato che nel montaggio finale del film Tyler Rake con Chris Hemsworth è stato usato un filtro giallo per raffigurare il Bangladesh. Tyler Rake, il film con Chris Hemsworth disponibile da qualche giorno su Netflix, è stato accusato dagli utenti della piattaforma multimediale di aver aggiunto nel montaggio finale un filtro giallo per rappresentare il Bangladesh. Il caso è nato dopo che Netflix ha postato un video del dietro le quinte del film, gli americani sono accusati di usare sempre questo filtro per raffigurare un paese straniero. Nel video che potete vedere sopra, viene mostrato l'intenso lavoro fotografico che si è reso necessario per Tyler Rake. La metà superiore mostra le riprese dietro le quinte, mentre la metà inferiore mostra il lavoro ... Leggi su movieplayer Tyler Rake | la recensione del nuovo action Netflix con Chris Hemsworth

Top Ten Netflix 25 Aprile : Tyler Rake appena arrivato e subito in testa

Tyler Rake | Chris Hemsworth svela alcuni segreti sul film (Di domenica 26 aprile 2020) Molti utenti dihanno notato che nel montaggio finale delcon Chris Hemsworth è stato usato unper raffigurare il, ilcon Chris Hemsworth disponibile da qualche giorno su, è stato accusato dagli utenti della piattaforma multimediale di aver aggiunto nel montaggio finale unper rappresentare il. Il caso è nato dopo cheha postato un video del dietro le quinte del, gli americani sono accusati di usare sempre questoper raffigurare un paese straniero. Nel video che potete vedere sopra, viene mostrato l'intenso lavoro fotografico che si è reso necessario per. La metà superiore mostra le riprese dietro le quinte, mentre la metà inferiore mostra il lavoro ...

NetflixIT : La giusta dose di Chris Hemsworth di oggi è offerta da Tyler Rake. Il suo nuovo film prodotto da Joe Russo e dirett… - lavocedelcinema : Lo avete già visto? @lavocedelcinema - MangaForevernet : ? Tyler Rake - Chris Hemsworth, action hero per Netflix | Recensione ? ? - ZuccariAlessio : Quando #TylerRake si limita a fare ciò che deve, il film action, funziona e pompa adrenalina. Ma no, non è una 'int… - annabellafurnar : RT @NetflixIT: La giusta dose di Chris Hemsworth di oggi è offerta da Tyler Rake. Il suo nuovo film prodotto da Joe Russo e diretto da Sam… -