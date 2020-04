TV8 | oggi 26 Aprile 2020 I Delitti del BarLume – Il Re dei Giochi | orario | cast | trama

Leggi su italiasera

(Di domenica 26 aprile 2020) Questa sera, domenica 26in piena emergenza e solitudine da coronavirus, ccon quarantene che rendono piuttosto tristi le vite specialmente delle persone anziane, TV8, alle ore 21.30 decide di puntare sulla sana ironia della serie Idel– Il Re dei, una replica che riguarda peraltro nellaalcune persone in avanti negli anni, capaci peró di farsi strada nella vita e nelle indagini con sagacia e solerzia. Ecco ladel film, orari e anticipazioni. TV8,26del– Il Re deiLa stagione estiva è alle porte, ma l’entusiasmo e l’eccitazione della piccola comunità di Pineta è rallentato da un terribile incidente d’auto. In paese non si parla d’altro i quattro arzilli vecchietti, tra un amaro e una briscola, iniziano a fare delle bislacche ...