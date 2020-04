Trump consiglia iniezioni disinfettante: decine di americani in ospedale (Di domenica 26 aprile 2020) Bufera in America sul presidente. Trump aveva consigliato agli americani di iniettarsi o ingerire il disinfettante per combattere il Coronavirus. Purtroppo, alcuni hanno seguito il suo consiglio con conseguenze terribili: decine di americani sono finiti in ospedale nelle ore successive alla conferenza stampa. Ecco qual è la situazione in questo momento. Un numero elevato di newyorchesi ha contattato le autorità sanitarie della città affermando di aver ingerito candeggina o detergenti domestici dopo aver seguito la controversa conferenza stampa del presidente Trump che aveva detto che l’assunzione di tali prodotti avrebbe curato il Coronavirus. Secondo il New York Daily News, il Centro antiveleni ha dovuto gestire un totale di 30 casi di possibile esposizione al disinfettante tra le 21:00 del ... Leggi su bigodino Trump sconsiglia i viaggi in Italia : adesso è possibile il blocco dei voli (Di domenica 26 aprile 2020) Bufera in America sul presidente.avevato aglidi iniettarsi o ingerire ilper combattere il Coronavirus. Purtroppo, alcuni hanno seguito il suo consiglio con conseguenze terribili:disono finiti innelle ore successive alla conferenza stampa. Ecco qual è la situazione in questo momento. Un numero elevato di newyorchesi ha contattato le autorità sanitarie della città affermando di aver ingerito candeggina o detergenti domestici dopo aver seguito la controversa conferenza stampa del presidenteche aveva detto che l’assunzione di tali prodotti avrebbe curato il Coronavirus. Secondo il New York Daily News, il Centro antiveleni ha dovuto gestire un totale di 30 casi di possibile esposizione altra le 21:00 del ...

