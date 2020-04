Tiro a segno, Dario Di Martino: “Nel 2021 tornerò in forma e mi giocherò le Olimpiadi. Di Donna è un tecnico insostituibile” (Di domenica 26 aprile 2020) L’estate scorsa era il “capitano” dell’Italia intera alle Universiadi di Napoli 2019, ora invece si è laureato e sta sfruttando questo periodo per tornare al meglio ed essere competitivo in quello che gli piace e riesce di più: sparare di pistola per la nazionale azzurra di Tiro a segno. La “rivoluzione” di Dario Di Martino è tutta qui, in una vita di adattamenti e riferimenti che vede la stella polare nell’obiettivo di partecipare prima o poi alle Olimpiadi. Di seguito l’intervista che lo shooter partenopeo del Centro Sportivo dei Carabinieri ci ha concesso. Dario, partiamo in maniera inusuale dagli aspetti extrasportivi: in questo periodo cosa hai portato a termine?“Ho completato il mio percorso di studi, come hanno fatto tanti ragazzi dell’Università, conseguendo la laurea triennale in economia ... Leggi su oasport Tiro a segno : Sofia Ceccarello - l’astro nascente della carabina. E il rinvio delle Olimpiadi al 2021

Tiro a segno - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021

Tiro a segno - Tokyo 2020 : tutti i pass già assegnati per le Olimpiadi 2021 - nazione per nazione (Di domenica 26 aprile 2020) L’estate scorsa era il “capitano” dell’Italia intera alle Universiadi di Napoli 2019, ora invece si è laureato e sta sfruttando questo periodo per tornare al meglio ed essere competitivo in quello che gli piace e riesce di più: sparare di pistola per la nazionale azzurra di. La “rivoluzione” diDiè tutta qui, in una vita di adattamenti e riferimenti che vede la stella polare nell’obiettivo di partecipare prima o poi alle. Di seguito l’intervista che lo shooter partenopeo del Centro Sportivo dei Carabinieri ci ha concesso., partiamo in maniera inusuale dagli aspetti extrasportivi: in questo periodo cosa hai portato a termine?“Ho completato il mio percorso di studi, come hanno fatto tanti ragazzi dell’Università, conseguendo la laurea triennale in economia ...

OA_Sport : Tiro a segno, Dario Di Martino: “Nel 2021 tornerò in forma e mi giocherò le Olimpiadi. Di Donna è un tecnico insost… - Elisabetta23507 : RT @RapPalermo: Continuano le attività di pulizia straordinaria. Stanotte interventi con l’ausilio della pala in via Croceverde Giardini ma… - Miliziano_M : RT @RapPalermo: Continuano le attività di pulizia straordinaria. Stanotte interventi con l’ausilio della pala in via Croceverde Giardini ma… - PieroVendramel : @matteosalvinimi Io mi meraviglio di chi non ha avuto le palle di fare il tiro a segno con le fionde. - Palermer : RT @RapPalermo: Continuano le attività di pulizia straordinaria. Stanotte interventi con l’ausilio della pala in via Croceverde Giardini ma… -