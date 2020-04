Terremoto nella notte a Pozzuoli, la terra trema ai Campi Flegrei (Di domenica 26 aprile 2020) Terremoto a Napoli-Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei, dove un lungo sciame sismico partito nella notte è proseguito fino a stamattina. Le scosse distintamente avvertite dalla popolazione nei quartieri Flegrei e nell'area nord del capoluogo partenopeo si sono verificate tra le 4 e le 5.La prima, alle 4.16, è stata di magnitudo 2.0, la seconda, alle 4.41, di magnitudo 2.5, la terza, più forte, di magnitudo 3.1, alle 4.59. Per tutte e tre le scosse la profondità stimata dall’Osservatorio Vesuviano è di 2 km con epicentro dello sciame localizzato al confine tra la Solfatara e i Pisciarelli. Le scosse sono state avvertite nella zona alta di Pozzuoli, a Quarto e nei quartieri occidentali di Napoli: Pianura, Soccavo, Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Nessun danno a persone o cose è stato segnalato al momento, ma le telefonate ai vigili ... Leggi su blogo Paura nella notte : 3 scosse di terremoto in meno di un’ora

