Terremoto in Campania: paura a Napoli, Pozzuoli e Caserta [MAPPE, DATI e DETTAGLI] (Di domenica 26 aprile 2020) Un Terremoto magnitudo Md 3.1 si è verificato a 5 km est da Pozzuoli (Napoli) alle 04:59:02, ad una profondità di 2 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ed è stato avvertito dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Caserta, Marano di Napoli, Bacoli, Cimitile, Acerra, Boscoreale, Villaricca (DATI “Hai Sentito il Terremoto”).L'articolo Terremoto in Campania: paura a Napoli, Pozzuoli e Caserta MAPPE, DATI e DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto in Campania - due scosse nel giro di poche ore

Un Terremoto magnitudo Md 3.1 si è verificato a 5 km est da Pozzuoli (Napoli) alle 04:59:02, ad una profondità di 2 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ed è stato avvertito dalla popolazione di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Caserta, Marano di Napoli, Bacoli, Cimitile, Acerra, Boscoreale, Villaricca.

