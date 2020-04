Terni Anche la psiche si può ammalare di Covid | all’ospedale aumenta l’attività del

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) Sindrome da stress post traumatico, stati di ansia nell’affrontare un sovraccarico di lavoro o di emotività nella gestione del contagio o della malattia, semplice e comprensibile paura di fronte a un nemico sconosciuto e alla mancanza di prospettive certe, aggravata dall’isolamento sociale. Su tutto questo si stanno concentrando gli interventi del servizio di psicologia ospedaliera del Santa Maria diche, a poco più di un mese dall’attivazione del Punto di ascolto telefonico per il-19, fa un primo significativo bilancio, spiegandocome si sono trasformate le modalità di svolgimento dell’attività. Il lavoro dell’equipe diretta dal dottor David Lazzari ha visto infatti, per effetto del Coronavirus, una trasformazione degli strumenti di lavoro, in particolare per l’uso di videochiamate che hanno sostituito la ...