Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | BELA torna e scopre che Lucy ama Paul

Leggi su tvsoap

(Di domenica 26 aprile 2020) La tradizione vuole che ogni nuova stagione did’amore porti delle novità, a partire dal cast. E la sedicesima annata della soap seguirà in pieno la regola! Oltre al passaggio di testimone tra le coppie protagoniste, il nuovo ciclo incentrato su Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Tim Degen (Florian Frowein) vedrà infatti l’ingresso di nuovi importantissimi personaggi. Tra tanti volti nuovi, però, non mancheranno anche dei ritorni…Leggi anche: THE O.C.,episodi di lunedì 27 aprileEcco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntateal FürstenhofMoser,d’amore © ARD/Christof ArnoldÈ nella natura di un hotel avere un continuo vai e vieni di persone ed ...