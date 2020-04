Tania e Syngin di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Dal Sud Africa al

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 aprile 2020)Maduro eColchester formano una delle coppie protagoniste della settima edizione di 90per. Lei molto autoritaria e con i piani in merito al suo futuro ben scritti nella sua mente, lui un po’ ribelle, poco attento alle regole e con una scarsa attitudine alla routine…Come andrà a finire la storia d’amore iniziata in Sude che si è poi spostata in Connecticut? Volete scoprirlo?sono stati protagonisti della settima stagione di 90 day fiancè, in Italia la vediamo in onda proprio in questisu Real Time ma è passato oltre un anno da quando le registrazioni sono state fatte e diversi mesi dalla messa in onda negli Usa di questa stagione. Possiamo perciò raccontarvi, anche grazie ai social, come procede questa storia d’amore.? Nella ...