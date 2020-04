“Sto faticando…”. Italia sì, Elena Santarelli scoppia a piangere in diretta: tutta ‘colpa’ della domanda di Marco Liorni (Di domenica 26 aprile 2020) Una emozionantissima Elena Santarelli si è commossa di nuovo a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni: “A volte faccio fatica ad affrontare la giornata…”. Oggi, lo psichiatra Domenico Mazzullo è stato ospite in collegamento della trasmissione condotta da Marco Liorni. Parlando degli effetti della quarantena sulla psiche delle persone, l’esperto ha proposto una sorta di test. Una serie di domande per capire come gli opinionisti stessero affrontando questo periodo. Le risposte possibili alle domande erano “Mai”, “A volte” o “Sempre”. Alla domanda “se la mattina si fa fatica a svegliarsi e ad affrontare la giornata”, Mauro Coruzzi (uno degli opionisti) ha risposto subito di no. A quel punto è interventuta Elena Santarelli, che in maniera molto autentica ha confessato: “Io a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 aprile 2020) Una emozionantissimasi è commossa di nuovo aSì, il programma condotto da Marco Liorni: “A volte faccio fatica ad affrontare la giornata…”. Oggi, lo psichiatra Domenico Mazzullo è stato ospite in collegamento della trasmissione condotta da Marco Liorni. Parlando degli effetti della quarantena sulla psiche delle persone, l’esperto ha proposto una sorta di test. Una serie di domande per capire come gli opinionisti stessero affrontando questo periodo. Le risposte possibili alle domande erano “Mai”, “A volte” o “Sempre”. Alla domanda “se la mattina si fa fatica a svegliarsi e ad affrontare la giornata”, Mauro Coruzzi (uno degli opionisti) ha risposto subito di no. A quel punto è interventuta, che in maniera molto autentica ha confessato: “Io a ...

