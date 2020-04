Stefano De Martino, l’indiscrezione rimbalza ovunque: finalmente una buona notizia (Di domenica 26 aprile 2020) Messe in onda rinviate, una pausa dei palinsesti televisivi senza pari fino ad ora e un’emergenza sanitaria da cui l’Italia, seppur gradualmente, prova a rialzarsi. Cosa accadrà alla televisione italiana durante la tanto attesa fase 2? Molti sono i programmi che provano a riformulare il modo più opportuno per rimettere in moto la macchina televisiva, tra cui il format Made in Sud. L’ultima indiscrezione sul programma metterebbe in circolazione la notizia di una nuova stagione pronta a ripartire molto presto. Si vocifera che Made in Sud sia già pronto per ricominciare e questo accadrà molto probabilmente nel mese di giugno. La notizia viene riportata su TvBlog. A guidare il timone Stefano De Martino e Fatima Trotta: “Made in Sud tornerà con una serie nuova di zecca sempre dall’auditorium della Rai di ... Leggi su caffeinamagazine Stefano De Martino torna con Made in Sud dopo Stasera Tutto è Possibile

Stefano De Martino - che attacco a Feltri : ”E’ rimasto fermo al 1800? [FOTO]

Non si placano le polemiche dopo la sparata di Vittorio Feltri sull’ “inferiorità” dei meridionali. Intervenuto nel corso dell’ultima puntata del programma condotto su Rete 4 da Mario Giordano, il dir ...

La nuova edizione di Made in Sud era stata rinviata a causa dell’emergenza coronavirus. La data d’inizio era stata fissata per il 30 marzo scorso con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Anche se in ...

