Sport, tornano gli allenamenti ma il calcio sta fermo fino al 18 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) Il calcio tornerà alla sua attività dal 18 maggio, non prima. Niente via libera agli allenamenti dal 4 maggio, giorno di partenza della 'Fase 2' dalla quale il pallone è rimasto escluso dopo una lunga trattativa. Una carezza e un pugno per il mondo del pallone che spingeva per riprendere in fretta così da potersi garantire il termine della stagione, nel caso di ritorno in campo, allineandosi alle prescrizioni della Uefa che chiedono la chiusura dei campionati entro il 2 agosto.Rispetto alla chiusura totale del passato è arrivata la promessa di riapertura dal 18 maggio con la garanzia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che "si lavorerà con le componenti del sistema calcio per trovare un percorso e poi si valuterà se ci saranno le condizioni per terminare i campionati garantendo le condizioni di massima sicurezza". Però il ... Leggi su panorama CorSport : in isolamento i giocatori che tornano dall’estero - sennò saranno arrestati

Ultime Notizie dalla rete : Sport tornano Sport, tornano gli allenamenti ma il calcio sta fermo fino al 18 maggio Panorama Nainggolan: «Era giusto tornare a Cagliari»

LA PRIMA PARTENZA DA CAGLIARI – Nainggolan racconta il primo addio a Cagliari nel gennaio del 2014: «È stato difficile andare via da Cagliari la prima volta. Radja Nainggolan ha parlato in diretta su ...

Corriere dello Sport in apertura sul ritorno in campo: "Nelle mani di Conte"

Da Kulusevski a Smalling: sono quasi 150 i giocatori a fine contratto al 30 giugno o in prestito. Cosa accade in Europa - Una notizia anche su quanto sta accadendo all'estero, nei maggiori campionati ...

