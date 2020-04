Sponda di De Luca ai governatori del Nord. Per le regionali meglio il voto in estate (Di domenica 26 aprile 2020) Tiene banco la questione delle elezioni regionali di maggio che il governo, causa covid-19, ha fatto slittare in autunno. Alle proteste dei governatori del Nord, con in prima fila Attilio Fontana e Luca Zaia, si è accodato anche il presidente dem della Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui è meglio tornare alle urne a luglio perché a settembre con la “riapertura delle scuole c’è il rischio di una nuova ondata” di contagi mentre “a ottobre rischiamo anche la prima ondata di influenza” con il rischio “che si vada a votare in primavera”. L'articolo Sponda di De Luca ai governatori del Nord. Per le regionali meglio il voto in estate LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 aprile 2020) Tiene banco la questione delle elezionidi maggio che il governo, causa covid-19, ha fatto slittare in autunno. Alle proteste deidel, con in prima fila Attilio Fontana eZaia, si è accodato anche il presidente dem della Campania, Vincenzo De, secondo cui ètornare alle urne a luglio perché a settembre con la “riapertura delle scuole c’è il rischio di una nuova ondata” di contagi mentre “a ottobre rischiamo anche la prima ondata di influenza” con il rischio “che si vada a votare in primavera”. L'articolodi Deaidel. Per leilinLA NOTIZIA.

fghiosso : RT @9GroundZero8: @Deputatipd @pdnetwork @Piero_De_Luca Questo modo di comunicare populista mi da il vomito, per piacere non abbassiamoci a… - 9GroundZero8 : @Deputatipd @pdnetwork @Piero_De_Luca Questo modo di comunicare populista mi da il vomito, per piacere non abbassia… - tomaso_palli : ?? | Su setteserequi. Da Ravenna a Manchester, sponda United. Lunga e interessante chiacchierata con @ercoUT6, dife… - NicolaDePasqua6 : @Luca_Mussati @LucianoBarraCar Sono colpiti da sindrome di onnipotenza. Ci proteggono dalla loro ignoranza. Purtrop… - luca_dream : RT @borghi_claudio: @74_CortoMaltese @mattweuu Mah dipende, come per tutte le cose ci sono compromessi che aiutano. Per esempio, più a nord… -

Ultime Notizie dalla rete : Sponda Luca Feltri: 'Meridionali inferiori', alcune edicole napoletane non vendono più Libero Blasting News Italia Al Lago Santo turismo via webcam

Ringrazio il mio amico Luca Paoli, contitolare della DTP, azienda molto conosciuta con sede a Lucca, che si è dovuto impegnare molto per avere una connessione dignitosa anche in questa zona remota".

Mandragora e i casi limite di una A da finire d’estate

Secondo “cancello”: la volontà o meno della Juventus di riscattare Mandragora che ha dinostrato di avere buoni margini di miglioramento (in particolare nell’ultimo periodo, sotto la guida di Luca ...

Ringrazio il mio amico Luca Paoli, contitolare della DTP, azienda molto conosciuta con sede a Lucca, che si è dovuto impegnare molto per avere una connessione dignitosa anche in questa zona remota".Secondo “cancello”: la volontà o meno della Juventus di riscattare Mandragora che ha dinostrato di avere buoni margini di miglioramento (in particolare nell’ultimo periodo, sotto la guida di Luca ...