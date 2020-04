Sony | ritardata l’uscita dei film di Spiderman Brutte notizie anche per Doctor Strage e

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 26 aprile 2020) Come quasi tutti gli altri studi,si sta muovendo nella sua programmazione cinematografica a causa dell’ormai celeberrimo coronavirus. Questo significa che i suoi due maggioridi Spider-Man arriveranno in ritardo. Il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse e il terzo capitolo della trilogia di Spider-Man: Homecoming (realizzata in collaborazione con la Marvel Studios) subiranno mesi di ritardo. Spider-Man: Into the Spider-Verse sarà pubblicato il 7 ottobre 2022 invece che l’8 aprile 2022. E l’ultimodella trilogia dell’Homecoming uscirà il 5 novembre 2021 invece che il 16 luglio 2021. L’altrodell’Universo dell’Uomo Ragno di, Venom: Let There Be Carnage, aprirà il 25 giugno 2021 invece che a ottobre di quest’anno. Per accogliere il trasloco, gli studi Marvel della Disney stanno ritardando ...