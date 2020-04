Sono 260 i nuovi decessi, mai così pochi da metà marzo (Di domenica 26 aprile 2020) In Italia si registrano 197.675 casi totali di positivi al coronavirus dall'inizio della pandemia. Oggi i nuovi casi Sono 2.324, poco meno di ieri quando erano stati 2.357, che porta il numero delle persone attualmente positive a 106.103. Da segnalare i decessi, 260 (che porta il computo dei morti per Covid-19 a 26.644), mai così pochi da metà marzo, mentre le persone che Sono guarite Sono 1.808 contro le 2.622 di ieri (in totale Sono guarite 64.928 persone). Rispetto alla scorse 24 ore, inoltre, ci Sono 256 positivi in più (ieri erano scesi di 680 unità perché c'erano più morti e più guariti). Ancora in calo i ricoveri (-161) e le persone in terapia intensiva (-93). Il numero totale di tamponi effettuati è salito a 1 milione 757mila 659, con un incremento di 49.916, inferiore a quelli effettuati ieri ... Leggi su agi Coronavirus - i morti sono 260. Il dato più basso dal 15 marzo

Coronavirus - in calo i morti : 260 in 24 ore. Il totale sale a 26.644. Stabili i nuovi contagiati : i positivi in tutto sono 106.103 – Il bollettino della Protezione civile

Dei 106.103 attualmente positivi, 21.372 (-161) sono ricoverati in ospedale con sintomi ... Cala di poco il numero dei morti (oggi 260, ieri 415), mentre rimane fortunatamente alto il numero dei ...

I numeri sul contagio da Covid-19 in Italia del 26 maggio

Ma per la prima volta dopo settimane di dati insopportabili e un numero di vittime mai sceso sotto le 400, l'incremento degli italiani morti in un solo giorno per il coronavirus scende sotto l'1% e fa ...

Dei 106.103 attualmente positivi, 21.372 (-161) sono ricoverati in ospedale con sintomi ... Cala di poco il numero dei morti (oggi 260, ieri 415), mentre rimane fortunatamente alto il numero dei ...Ma per la prima volta dopo settimane di dati insopportabili e un numero di vittime mai sceso sotto le 400, l'incremento degli italiani morti in un solo giorno per il coronavirus scende sotto l'1% e fa ...