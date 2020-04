Sondaggio Eurosport: è Ancelotti il miglior allenatore 1990-2020. In finale battuto Guardiola (Di domenica 26 aprile 2020) In tempi di coronavirus ci si sbizzarrisce con sondaggi, classifiche, amarcord, proiezioni future, sfide impossibili. Eurosport ha lanciato un grande torneo: la sfida per il miglior allenatore tra il 1990 e il 2020. Tanti i partecipanti in un tabellone da tennis. In lizza, tra gli altri, Lippi, Sacchi, Mourinho, Trapattoni, Capello, Del Bosque, Mancini, Conte, Allegri, Simeone, Zidane, Wenger, Ferguson, Klopp, Benitez e ovviamente Ancelotti e Guardiola. I voti sono stati 55mila. In semifinale Guardiola ha battuto Sacchi e Ancelotti ha ancora una volta avuto la meglio su Lippi, proprio come nella finale di Manchester. In finale, poi, la sfida tra Ancelotti e Guardiola. Sfida tiratissima che il tecnico emiliano ha vinto con il 51%. Ancelotti è l’allenatore che ha vinto più Champions: tre, come Paisley e Zidane. Con la differenza che lui le ha vinte con due squadre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 aprile 2020) In tempi di coronavirus ci si sbizzarrisce con sondaggi, classifiche, amarcord, proiezioni future, sfide impossibili.ha lanciato un grande torneo: la sfida per iltra ile il. Tanti i partecipanti in un tabellone da tennis. In lizza, tra gli altri, Lippi, Sacchi, Mourinho, Trapattoni, Capello, Del Bosque, Mancini, Conte, Allegri, Simeone, Zidane, Wenger, Ferguson, Klopp, Benitez e ovviamentee Guardiola. I voti sono stati 55mila. In semiGuardiola haSacchi eha ancora una volta avuto la meglio su Lippi, proprio come nelladi Manchester. In, poi, la sfida trae Guardiola. Sfida tiratissima che il tecnico emiliano ha vinto con il 51%.è l’che ha vinto più Champions: tre, come Paisley e Zidane. Con la differenza che lui le ha vinte con due squadre ...

