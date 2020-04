Sondaggi politici elettorali oggi 26 aprile 2020: il centrodestra scende sotto il 50 per cento per la prima volta quest’anno (Di domenica 26 aprile 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 26 aprile: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – L’emergenza Coronavirus fa perdere consensi alla Lega, che scende al 25,4 per cento, inseguita dal Pd a 4 punti di distanza. Lo riporta il Sondaggio politico condotto da Ipsos per il Corriere della Sera. La coalizione del centrodestra ora è sotto al 50 per cento. Anche Matteo Salvini perde gradimenti, scendendo a quota 31 mentre il premier Conte arriva a 66. Intanto il gradimento del ministro della Salute Speranza (37) supera quello della leader di FdI Giorgia Meloni (35). Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI IPSOS La situazione straordinaria che vede l’Italia alle prese con l’emergenza Coronavirus fa salire gli indici di gradimento del presidente Conte (66) e del governo (58), con un aumento rispettivamente di 5 e 2 punti rispetto al mese di marzo: il massimo ... Leggi su tpi Sondaggi politici oggi : intenzioni di voto per i partiti

Sondaggi politici/ Centrodestra oltre il 48% - Pd-M5s staccati di 12%

Sondaggi politici elettorali oggi 25 aprile 2020 : Lega sempre più giù - male anche Pd e M5S. Sorridono Meloni e Forza Italia (Di domenica 26 aprile 2020)26: ultimissimi– L’emergenza Coronavirus fa perdere consensi alla Lega, cheal 25,4 per cento, inseguita dal Pd a 4 punti di distanza. Lo riporta ilo politico condotto da Ipsos per il Corriere della Sera. La coalizione delora èal 50 per cento. Anche Matteo Salvini perde gradimenti,ndo a quota 31 mentre il premier Conte arriva a 66. Intanto il gradimento del ministro della Salute Speranza (37) supera quello della leader di FdI Giorgia Meloni (35).: ILO DI IPSOS La situazione straordinaria che vede l’Italia alle prese con l’emergenza Coronavirus fa salire gli indici di gradimento del presidente Conte (66) e del governo (58), con un aumento rispettivamente di 5 e 2 punti rispetto al mese di marzo: il massimo ...

fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - Gagliale95 : @lorepregliasco @IpsosItalia @Corriere Ipsos potrebbe fare altri sondaggi. Lasci quelli politici a persone competen… - marcusPiero : Gli italiani hanno ben altro da pensare! La loro vita è cambiate del tutto: non si escludono ancora incapacità e su… - marcusPiero : @fattoquotidiano Gli italiani hanno ben altro da pensare! La loro vita è cambiate del tutto: non si escludono ancor… - Today_it : Sondaggi, la Lega perde il 5 per cento: scatto in avanti di Pd e Movimento 5 stelle -