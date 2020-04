Sondaggi, la Lega in calo: perde quasi il 6% e adesso il Pd è a 4 punti. Balzo in avanti del M5s (Di domenica 26 aprile 2020) La Lega perde quasi il 6% nei Sondaggi, cala sotto il 30 e si ritrova il Pd molto vicino. E anche l’altra gamba della maggioranza, il Movimento Cinque Stelle, cresce e si assesta oltre il 18%. È questa l’ultima fotografia del consenso dei partiti scattata da Ipsos di Nando Pagnoncelli e pubblicata dal Corriere della Sera. Il partito di Matteo Salvini, pur mantenendosi al primo posto con il 25,4 per cento, arretra del 5,7, scende al di sotto del 30% e ritorna sui valori del maggio 2018. Così il Pd – che mantiene al secondo posto con il 21,3% – grazie a una crescita dello 0,7% si riporta sui valori dell’estate scorsa, prima della scissione di Matteo Renzi, e si piazza ad appena 4 punti percentuali dal Carroccio. La crescita maggiore è però quella del M5S, che aumenta il gradimento del 3,3% attestandosi al 18,6. A seguire Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano Sondaggio Ipsos. Lega in caduta - il Pd a 4 punti. Gradimento Conte al top

