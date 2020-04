Simone Anzani | volley | “I play-off sarebbero stati falsati Tagli stipendi siano equi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) La stagione delsi è conclusa in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria, le ultime partite sono andate in scena a inizio marzo e poi è arrivato lo stop che ha impedito l’attività sportiva. Non si tornerà più in campo almeno fino all’inizio della prossima annata agonistica., 28enne centrale di Civitanova, si era messo particolarmente in luce tra le fila dei Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo fornendo una serie di prestazioni rilevanti. Pilastro della Nazionale, solidissimo a muro e molto stimato all’interno dello spogliatoio, ci ha raccontato questo particolare momento e ha dato uno sguardo al prossimo futuro. Come stai trascorrendo questa quarantena? Riesci ad allenarti un po’ a casa? “Sono a Civitanova con la mia compagna. Abbiamo giocato l’ultima partita domenica 8 ...