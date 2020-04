Si potrà uscire dal 4 maggio? Incontrare parenti e amici, autocertificazione: le novitá (Di domenica 26 aprile 2020) L’Italia sta per entrare nella fase 2, quella in cui le persone dovranno iniziare a convivere col virus e in cui ci sarà una graduale ripresa delle attività. Dopo quasi due mesi di lockdown, il nostro Paese è pronto per rialzare la testa e riprendere la propria marcia anche se ci attende una ripresa lenta, scaglionata, con ancora tante misure di sicurezza da rispettare proprio per evitare il rischio contagio e impedire che la pandemia torni con un’altra devastante ondata. Da lunedì 4 maggio ci sarà un allentamento delle restrizioni come ha già annunciato Giuseppe Conte in un’intervista concessa a La Repubblica ma si attende il messaggio ufficiale del Premier per avere un quadro più chiaro della situazione. Tra una settimana si potrebbe uscire di casa senza bisogno di un’autocertificazione e dunque anche per motivi ... Leggi su oasport Si potrà uscire di casa dal 4 maggio e andare dai parenti? Servirà l’autocertificazione : tutti gli scenari

Restrizioni over 70 coronavirus e fasce orarie : quando potranno uscire

