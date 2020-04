“Si è spento un gigante”, Mondo del Cinema italiano in lutto (Di domenica 26 aprile 2020) Morto il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello maggiore di Marco. Aveva 71 anni ed è deceduto a cause di complicazioni seguite ad un infarto che lo aveva colpito circa due mesi fa. A dare la notizia è stata la famiglia. Claudio Risi era nato il 12 novembre 1948 a Berna ed era stato a lungo aiuto regista del padre (collaborando tra l'altro per "Profumo di donna" e "Il commissario Lo Gatto") dopo aver esordito con Mario Monicelli in "Vogliamo i colonnelli". (Continua...) Aveva esordito alla regia a metà anni Ottanta con "Windsurf - Il vento nelle mani" e "Yesterday - Vacanze al mare". In seguito aveva diretto le tre stagioni dell'iconica serie televisiva "I ragazzi della 3ª C", che gli valsero per due volte (nel 1987 e nel 1988) il Telegatto per il miglior telefilm italiano. (Continua...) Nel 2005 aveva firmato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 aprile 2020) Morto il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello maggiore di Marco. Aveva 71 anni ed è deceduto a cause di complicazioni seguite ad un infarto che lo aveva colpito circa due mesi fa. A dare la notizia è stata la famiglia. Claudio Risi era nato il 12 novembre 1948 a Berna ed era stato a lungo aiuto regista del padre (collaborando tra l'altro per "Profumo di donna" e "Il commissario Lo Gatto") dopo aver esordito con Mario Monicelli in "Vogliamo i colonnelli". (Continua...) Aveva esordito alla regia a metà anni Ottanta con "Windsurf - Il vento nelle mani" e "Yesterday - Vacanze al mare". In seguito aveva diretto le tre stagioni dell'iconica serie televisiva "I ragazzi della 3ª C", che gli valsero per due volte (nel 1987 e nel 1988) il Telegatto per il miglior telefilm. (Continua...) Nel 2005 aveva firmato ...

fanpage : Si è spento la sera del #25aprile, addio al partigiano Gildo Negri - piumigliore1 : @Epaminonda9 @carmelitadurso Io ho spento pure Fazio pensa se potevo vedere la d’urso.. e comunque si.. invita solo… - seleniomax : @giorgio_gori Scusi Sindaco ha spento ( temporaneamente) il temovalorizzatore? Chiedo per un amico e per quelli che non si sono ammalati. - BenedettaFrucci : @Npaolins “Se si paragonano i dati del consumo energetico della Germania con i nostri dell' ultimo mese ci si accor… - Maxkent55 : RT @ChiaraColosimo: Ho spento al terzo “veniamo al DPCM” perdonaci Italia. Buonismo d’accatto, auto elogi ed il nulla più assoluto. Non si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si spento Lavoro | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso