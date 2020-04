Si avvicina il grosso asteroide che a fine mese sfiorerà la Terra

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Un nuovo, scoperto nel 1998, preoccupa gli scienziati e fa impressione principalmente per le sue dimensioni, con diametro fra i 2 e i 4 chilometri. L'si avvicinerà alla una distanza di sicurezza di ben 6,3 milioni di chilometri, eppure è classificato gli oggetti potenzialmente pericolosi. Tale distanza è pari a pari a 16 volte quella della che separa il nostro pianeta dalla Luna. Se mai dovesse entrare in collisione con la, sarebbero danni enormi in quanto risulta abbastanza grande da provocare effetti globali. 1998 OR2 è praticamente gigantesco quasi come il Monte Bianco e rientra nella categoria degli asteroidi potenzialmente pericolosi, a cui appartengono gli asteroidi dal diametro superiore a 140 metri e con un'orbita che li porta a sfrecciare entro 7,5 milioni di chilometri dalla. Il punto di maggiore ...